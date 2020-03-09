Самостоятельная продажа авто на вторичном рынке – это не только очень продолжительная и утомительная процедура. Всегда существует риск столкнуться с мошенниками, лишившись и машины, и денег. Наша компания предлагает альтернативное решение – профессиональный выкуп автомобилей.

Данная услуга предоставляется на абсолютно прозрачных и легальных основаниях т.к. мы работаем с соблюдением всех юридических формальностей.