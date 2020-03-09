Москва
Адмирала Руднева 4

8 (495) 589-00-50

8 (926) 090-11-45

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Срочный выкуп автомобилей в Москве

Выкуп в день обращения

Цена до 95% от рыночной
стоимости

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Мы покупаем авто

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Срочный выкуп автомобилей в Москве

Самостоятельная продажа авто на вторичном рынке – это не только очень продолжительная и утомительная процедура. Всегда существует риск столкнуться с мошенниками, лишившись и машины, и денег. Наша компания предлагает альтернативное решение – профессиональный выкуп автомобилей.

 

Данная услуга предоставляется на абсолютно прозрачных и легальных основаниях т.к. мы работаем с соблюдением всех юридических формальностей.

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Условия сотрудничества

Что?

Мы производим выкуп автомобилей различных марок и моделей любого года выпуска и состояния, включая аварийные, неисправные, кредитные, коллекционные и другие ТС.

Где?

Наша компания осуществляет выкуп авто в Москве и области с оперативным выездом специалиста-оценщика.

Когда?

Скупка машин – услуга круглосуточная, без перерывов и выходных. Оценка автомобиля и выплата денег производятся в день обращения.

Почем?

Мы выкупаем авто дорого и предлагаем цену до 95% от максимальной рыночной стоимости. Способ перечисления денежных средств выбирает клиент.

Online-оценка авто

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Как мы работаем ?

Звонок

Чтобы заказать услугу выкупа авто в нашей компании, позвоните по телефонам +7 (495) 589-00-50 или +7 (926) 090-11-45 для вызова оценщика в удобное для вас время.

Оценка

Наш специалист бесплатно приедет в любое удобное для вас место и после осмотра автомобиля предложит конкретную сумму.

Подготовка к выкупу

Мы рекомендуем подготовить все документы, относящиеся к автомобилю и по возможности посетить автомойку

Оплата

Если сумма вас устраивает, наш специалист по выкупу авто оформляет необходимые документы, и вы получаете деньги удобным для себя способом.

Документы

Скупка машин производится в полном соответствии с действующим российским законодательством, поэтому для оформления сделки нам понадобится полный комплект соответствующей документации:

Общегражданский паспорт клиента;

Технический паспорт транспортного средства;

Свидетельство о его регистрации;

Генеральная доверенность (если собственником является другой человек)

Почему с нами удобно и надежно

Честность и
прозрачность
Оперативность
Удобство
Универсальность
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Авто в продаже

Mitsubihi Pajero

Mitsubihi Pajero

Год выпуска:
2011
Объем двигателя:
3000
Коробка передач:
АКПП
Тип привода:
полный
ЦЕНА
1050000
Jaguar S-type

Jaguar S-type

Год выпуска:
1999
Объем двигателя:
3000
Коробка передач:
АКПП
Тип привода:
Задний
ЦЕНА
220000
Audi A8

Audi A8

Год выпуска:
2010
Объем двигателя:
3000
Коробка передач:
АКПП
Тип привода:
полный
ЦЕНА
950000
Infiniti Q50

Infiniti Q50

Год выпуска:
2015
Объем двигателя:
2000
Коробка передач:
АКПП
Тип привода:
Задний
ЦЕНА
1200000

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Отзывы наших клиентов:

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Михаил Петров

Из-за проблем с бизнесом я набрал кредитов, а когда пришло время отдавать часть из них, свободной наличности не оказалось. Пришлось срочно искать, где взять деньги. Решил продать Renault Fluence, на котором ездил последние три года. Думал, что практически ничего не выручу за него, так как авто с пробегом и уже двух хозяев сменило. Но специалисты вашей компании после оценки озвучили мне цену, которая порадовала меня. Я не ожидал, что смогу рассчитывать на такую сумму. Большое спасибо за оперативность работы и простое человеческое внимание к проблемам клиентов.

Константин Зозуленко

Из-за проблем с бизнесом я набрал кредитов, а когда пришло время отдавать часть из них, свободной наличности не оказалось. Пришлось срочно искать, где взять деньги. Решил продать Renault Fluence, на котором ездил последние три года. Думал, что практически ничего не выручу за него, так как авто с пробегом и уже двух хозяев сменило. Но специалисты вашей компании после оценки озвучили мне цену, которая порадовала меня. Я не ожидал, что смогу рассчитывать на такую сумму. Большое спасибо за оперативность работы и простое человеческое внимание к проблемам клиентов.
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