Выкуп в день обращения
Цена до 95% от рыночной
стоимости
Предварительная оценка
по телефону
Перерегистрация в течении
одного дня
Самостоятельная продажа авто на вторичном рынке – это не только очень продолжительная и утомительная процедура. Всегда существует риск столкнуться с мошенниками, лишившись и машины, и денег. Наша компания предлагает альтернативное решение – профессиональный выкуп автомобилей.
Данная услуга предоставляется на абсолютно прозрачных и легальных основаниях т.к. мы работаем с соблюдением всех юридических формальностей.
Мы производим выкуп автомобилей различных марок и моделей любого года выпуска и состояния, включая аварийные, неисправные, кредитные, коллекционные и другие ТС.
Наша компания осуществляет выкуп авто в Москве и области с оперативным выездом специалиста-оценщика.
Скупка машин – услуга круглосуточная, без перерывов и выходных. Оценка автомобиля и выплата денег производятся в день обращения.
Мы выкупаем авто дорого и предлагаем цену до 95% от максимальной рыночной стоимости. Способ перечисления денежных средств выбирает клиент.
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Чтобы заказать услугу выкупа авто в нашей компании, позвоните по телефонам +7 (495) 589-00-50 или +7 (926) 090-11-45 для вызова оценщика в удобное для вас время.
Наш специалист бесплатно приедет в любое удобное для вас место и после осмотра автомобиля предложит конкретную сумму.
Мы рекомендуем подготовить все документы, относящиеся к автомобилю и по возможности посетить автомойку
Если сумма вас устраивает, наш специалист по выкупу авто оформляет необходимые документы, и вы получаете деньги удобным для себя способом.
Скупка машин производится в полном соответствии с действующим российским законодательством, поэтому для оформления сделки нам понадобится полный комплект соответствующей документации:
Общегражданский паспорт клиента;
Технический паспорт транспортного средства;
Свидетельство о его регистрации;
Генеральная доверенность (если собственником является другой человек)